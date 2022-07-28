南投縣政府強調，國內疫情趨緩，為迎接大量報復性旅遊潮，即日起周六禁止砂石車行經台16線道。（南投縣政府提供）

省道台16線南投縣集集段開放砂石車通行，原本2月26日已試行屆滿，縣府7月初延長試行砂石車週六開上路，引發地方質疑！集集鎮長陳紀衡28日指出，「砂石車假日通行無限延長，縣府內有門神？」南投縣政府強調，27日已緊急決定即日起，周六停止台16線開放砂石車通行，並要求警察局等單位持續加強取締違規砂石車。

陳紀衡指出，台16線周末禁止砂石車通行是十多年的規定，疫情期間開放周六通行台16線，縣府似乎執意無限期延長？面對砂石車違規紀錄惡化，罔顧在地民眾與遊客的安全，有違縣長林明溱觀光首都願景。

縣府表示，南投縣砂石公會為配合第四河川局及縣府辦理河川疏濬提高疏濬效率，請求開放台16線周六通行案。縣府為加速疏濬土石去化，增加土石標售收入，挹注縣內國中小營養午餐需求等；邀集相關單位勘查，並提報南投縣道路交通安全聯席會報審查後同意，公告自去年11月27日起試行3個月，到今年2月26日屆滿。

縣府指出，南投縣砂石公會今年3月28日申請續辦，縣府受理勘查後，基於前次開放期間砂石車無明顯事故，多數與會單位未持反對意見。砂石公會在會中允諾，將加強約束砂石車司機及業者；縣府才同意在台16線裝設監視系統，相關錄影畫面提供執法單位取締，經南投縣道路交通安全聯席會報審查通過。

工務處強調，該路段監視設備於今年6月29日完成設置，縣府公告自今年7月2日起再試行3個月，原本至10月1日才屆滿。面對地方政府質疑，加上近期因疫情趨緩遊客大幅增加，假日各旅遊景點更是出現交通壅塞情形，縣府考量實際需要決定，即日起周六停止台16線開放砂石車通行。