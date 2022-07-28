紅磚房以全新姿態重新現身。（萬里區公所提供）

致理科大師生及社區規畫師重新賦予紅磚房新生命。（萬里區公所提供）

風櫃嘴是單車愛好者必挑戰的路線之一，位於新北市萬里區昔日雙興煤礦興盛時期的物資集散據點「記憶中的紅磚房」，長期被繁枝蔓草遮掩，隱身在這條路線上，近日經新北市城鄉局及萬里區公所規畫，由致理科大師生、社區規畫師重新設計修整，讓廢棄的老磚房以全新姿態現身，成為幽雅復古的休憩場所，也是單車族的全新驛站。

致理科大多媒體設計系、行銷管理系師生及社區規畫師透過動腦激盪和多次討論，決定保持老屋的基本架構，再賦予紅磚房新生命。輔導老師王耀東說，本次計畫將具文化與歷史意義的紅磚房，結合在地情感說出早期礦工文化的故事，並運用新世代的專業結合在地思維，呈現出台灣在地歷史脈絡。

據悉，位於雙興里的紅磚房40、50年代以前曾是在地人耳熟能響的知名地標，雙興煤礦盛產時，除了本地農戶，也吸引外地礦工家庭移居至此，形成熱鬧在地聚落村莊。60年代以後因社會結構改變，以及社區人口外移與高齡化，目前實際居住人口不到500人。

萬里區長粘雪琴表示，公所兼顧山區與海線的發展，近期陸續完成雙興自來水隧道廣場、麻斯廩水圳步道等，逐步串連萬里山區各景點，加上海線的野柳地質公園、維納斯海岸、萬里溫泉區等，可以春賞花、夏觀海、秋嚐蟹、冬泡湯，萬里一年四季都好玩。