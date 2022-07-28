雲林縣府今（28日）到西螺鎮舉行行動主管會報，縣長張麗善細數縣府在西螺鎮投入的農業建設、濁水溪整治、治水工程、交通道路、西螺大橋廣場水環境建置等成果，她強調，雲林縣有一半人口務農，縣府對農民福利、農業產業輔導特別重視，以「農民職業災害保險」為例，縣府全額補貼，全縣農民都是0負擔，投保率全台最高。

張麗善表示，雲林縣是全台唯一農民連一毛錢都不用付就可以投保農民職業災害保險的縣分，讓農友從事農業生產無後顧之憂，但仍需要農民親自表達意願，西螺鎮的投保率是56.3％、5160人，全縣第二高。

按規定，農民職業災害保險的月投保金額1萬0200元，中央負擔30％保費、縣府負擔10％、農民60％，雲林縣府幫農民負擔其所應繳納的60％，總共70％。

西螺鎮是雲林縣最大蔬果集散地，張麗善表示，縣府最近將補助15個至20個農業團體包括農漁會、合作社場、產銷班有預冷機制，總額度是3000萬元，補助項目為採後處理、集貨包裝、貯運農糧產品冷鏈設施，補助額度最高50％，以延長蔬果壽命及增強市場競爭力。

張麗善表示，濁水溪揚塵治理的成效也非常明顯，2017年有59天沿岸鄉鎮被揚塵肆虐，2021年已降為6天，今年到目前為止只有1天。縣府除配合第四河川局的綠覆蓋、水覆蓋規畫之外，雲林縣府在濁水溪出海口200公頃的沙洲打22口水井，東北季風來襲前先噴水，並且種植馬鞍藤固砂，如今沙洲已變綠洲，成為候鳥棲息地，呈現濁水溪鳥類生態景觀，未來將配合第四河川局將在堤防施做觀賞平台。

由於濁水溪揚塵困擾之故，雲林縣府關心幼兒健康，編列4000多萬元預算針對沿岸所有公私立小學、幼兒園都發給醫療級口罩；新風換氣系統也從西螺、莿桐、二崙、崙背、麥寮都設置完畢。