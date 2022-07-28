結婚是人生最重要的大事之一，挑選適合且真心對待自己的另一半，感情才能長久。命理網站「星座不求人」分享，摩羯座、獅子座和巨蟹座男性「盛產」愛妻好老公，他們不但對感情專一，還能給予另一半滿滿的安全感，跟他們在一起的生活能過得幸福又甜蜜。

1、摩羯座

摩羯座沉默低調，對待任何人事物都非常認真，感情也會用心經營，雖然他們不擅長花言巧語，也不會製造浪漫，給人一種無趣的印象，但他們會以實際行動表達愛意，給另一半滿滿的安全感和幸福，再加上摩羯座上進、有責任感，會為了彼此的未來而努力奮鬥。

2、獅子座

獅子座雖然有點大男人主義，但責任心強、做事光明磊落，對另一半很大方、很捨得花錢，他們在感情中霸道且溫柔，會義無反顧地支持另一半，不管對方做什麼都願意陪在身邊，他們也很在乎另一半的感受，只要認定對方是要牽手走一輩子的人，並給對方可靠踏實的安全感。

3、巨蟹座

巨蟹座心思細膩、溫柔貼心且對感情專一，他們通常不會輕易開始一段感情，一旦開始了就會以結婚為前提和對方交往，並且全心全意地為另一半付出，始終把對方把在內心第一位，同時也很尊重另一半的感受與想法，此外巨蟹座忠於家庭，擅長做家務，並把平凡的日子過得很溫馨。