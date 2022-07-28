花蓮太魯閣國家公園「布洛灣吊橋」是熱門景點，原本採預約參觀並可現場候補，為讓遊客更加彈性安排行程，將從9月1日取消預約制，改成排隊入場，以乘載300人無上限，採現場排隊入場，上、下午各開放約3個小時入場。

布洛灣吊橋於2020年啟用，全長196公尺、距立霧溪谷153公尺，是無障礙的吊橋，輪椅和嬰兒車都可通行，適合各個年齡層遊客，從橋上可以俯瞰太魯閣峽谷是最大的特色，因限額預約限定人數，常被秒殺。

太管處今天表示，因開放初期為維持參觀品質及現場交通秩序，所以採限額預約參觀。經滾動增開預約場次，大幅提升每日可參觀吊橋人數，評估並無造成交通不良影響。因此9月1日起取消布洛灣吊橋預約參觀機制，改依吊橋承載量管制於現場排隊入場參觀，每日開放2場次。

上午場8時30分至11時50分（最後入場時間11時30分）；下午場下午1時至4時30分（最後入場時間為4時10分），承載量300人，進場人數達280人會開始控制人流。

太管處呼籲，布洛灣吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處，易有強陣風，遊客參觀吊橋時須聽從工作人員引導與指示，隨時注意身上物品，不要在橋上撐傘。