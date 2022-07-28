日本漫畫家春場蔥於2017年開始連載的戀愛喜劇作品《五等分的新娘》，五胞胎姊妹的青春校園生活相當受到讀者喜愛，讓《五等分的新娘》漫畫總銷量突破1500萬冊，並在2019年與2021年分別推出電視動畫，而在故事一開始就告訴觀眾風太郎將會和五姊妹中的其中一人結婚，究竟風太郎最後選擇的是誰，也成為本作一大看點，這次推出動畫電影《劇場版 五等分的新娘》，也將與粉絲們一同見證風太郎最後的選擇。

動畫版找來《鬼滅之刃》松岡禎丞聲演男主角上杉風太郎、《劇場版 咒術迴戰 0》花澤香菜聲演五胞胎長女中野一花、《電影版 DEEMO 櫻色旋律》竹達彩奈聲演次女中野二乃、《超異域公主連結☆Re：Dive》伊藤美來聲演三女中野三玖、《我的英雄學院》佐倉綾音聲演四女中野四葉，以及《Re：從零開始的異世界生活》水瀨祈聲演老么中野五月，齊聚當紅一線豪華聲優陣容與角色們一同成長。該片在日本上映截至上週末突破21億，僅次於《名偵探柯南：萬聖節的新娘》、《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》等經典IP，甚至超越《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》搶進2022上半年日本動畫電影前5名。

故事接續動畫的劇情，除了面臨即將到來的畢業，風太郎最終選擇的結婚對象也將在電影中揭曉。對於電影完結篇的特色與看點，花澤香菜透露每個角色都有最高潮迭起的場景，並呼籲粉絲把握能在大銀幕上看見五胞胎的期間；佐倉綾音則笑著提醒粉絲別錯過最後的五胞胎遊戲：「在大銀幕上看見的青春樣貌非常有殺傷力，請大家做好接受衝擊的準備。」水瀨祈希望粉絲都能一同在大銀幕上見證他們的婚禮：「眾所期待的結局，然後是舉辦洋溢著幸福氛圍的婚禮，觀賞過後一定都會感到很幸福。」

《劇場版 五等分的新娘》近期將在台上映。