年底九合一選舉逼近，各縣市長參選人爭取聲量，也會上節目增加曝光度。台北市議員鍾沛君今(28日)上宅神朱學恆直播間談到，新竹市長參選人沈慧虹為了選舉健走瘦了10幾公斤；還有她逼問新北市長侯友宜7次是否連任，都沒得到肯定回覆，侯友宜則虧身材高大的鍾沛君不適合當警察，因為記憶點太明顯了，在槍戰的時候也容易變成目標。

鍾沛君談訪問沈慧虹的過程表示，論文是桃園市長參選人林智堅自己寫的，去拷打同黨的人，道義上他們必須幫忙說話，所以她沒有特別揪住沈慧虹打論文的事情，「那時候還沒有球場的事，但球場的問題，沈慧虹就脫不了身吶」；然後台中市長參選人蔡其昌是中職會長，所以「北北桃竹苗，可能要再加一個台中」。

朱學恆問，沈慧虹的魅力到底有沒有提升？鍾沛君表示，「這樣看還是很台北人觀點，政治人物的妝髮、穿著都可以上新聞，但外縣市比較沒有聚焦在這些事情上，只要不要太奇裝異服，過得去就好。所以你要說沈慧虹特別好嗎？好像也沒有；說特別差嗎？好像也不至於。」她提到，沈慧虹開始要選舉之後，整個人瘦了十幾公斤，「大概是有規律在健走，整個人小了一號」，被宅神吐嘈：「誰管她瘦多少啦！」

宅神問：「妳不是有訪問過侯友宜？感覺怎麼樣？實問虛答專家。」鍾沛君說「兩度啦，侯市長那次是新聞擴散最多，那次印象最深刻就是，我連續問了7次，他到底要不要選連任？他都沒有跟我說『對，我就要』」，宅神說：「結果他上另一個人的節目說『如果我不連任，才需要宣布』。」鍾說「那已經是3、4個月之後的事情了」，宅神問：「問7次都不回答，那妳有把桌子一掀嗎？」鍾笑說：「我應該打不過他，他有露出那個前刑警的銳利目光。」

鍾沛君(左)直播中吃東西一直掉在身上，被朱學恆(右)狂虧「別弄髒我椅子啦！」。（圖／取自宅神直播間）

鍾沛君回憶訪侯友宜：「他坐下來的時候說『妳到底幾公分啊』，我說，『我179啊，我這個體格，你看我是不是很適合當警察呢』，他說『長得必須走過去不會想再看第二眼』，不是說長得醜、不好看，而是說要像一杯水或一張紙，不能被記得，不能有明顯特徵，例如臉上有很大的痣，或沒有頭髮。」她還問侯友宜會不會選她當刑警搭檔，侯友宜說不適合，因為她長太高了，目標太明顯，槍戰的時候第一個倒下的就是她。