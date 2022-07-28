不少保健食品或酵素會標榜可清除體內宿便還能減肥，甚至還放上使用者體驗稱能排出好幾公斤的糞便，許多減肥瘦身產品均將減肥和宿便畫上等號，但醫師表示，酵素與排便並無關聯，若酵素能幫助排便，可能是有添加番瀉葉，作用就是讓人腹瀉助排便，但一週不得食用高於3次，若連續服用超過一週要先諮詢醫師。

●宿便可多達10幾公斤？醫師：不可能

醫學上是否有「宿便」這個名詞？新北市立土城醫院大腸直腸外科主任洪欣園指出，腸道很長，本來大腸壁就會卡一些糞便，或沒有排乾淨而停留在腸道的糞便，在臨床或門診時為了好理解，就稱這些糞便為宿便。有些業者稱，囤積在腸道內的糞便可達好幾公斤會引起肥胖等，此說法並不正確，應該是原本該排的糞便但未排乾淨，卡在腸壁上導致不適。

針對廣告常提到大腸中堆積10幾公斤的宿便導致變胖，台北醫學大學附設醫院一般外科醫師黃彥鈞指出，大腸的確會堆積前幾天所製造的糞便，年紀大或有失智症，可能久不排便而累積的量較多，但都不可能堆積到10幾公斤，如果真的有，那腸子早就已經破裂了。

●酵素可助排便？ 專家：兩者無關聯

清除宿便可以達到減肥的效果嗎？專家直言，不僅兩者無關，吃錯更會影響健康。敦仁診所院長、減重專家蕭敦仁表示，會有這樣的聯想是因為人在如廁之後，體重會減少約0.5公斤，因此延伸到糞便在體內會讓體重上升，但肥胖是跟脂肪比例、多寡有關，跟糞便沒有關連。

很多保健品宣稱有助排出宿便，例如流行很久的酵素，蕭敦仁表示，酵素是幫助消化，作用是在小腸，但排便是在大腸，兩者根本沒有關聯。他補充，酵素會幫助排便，可能是有添加番瀉葉，此為合法添加物，作用就是讓人腹瀉、幫助排便。

肝膽腸胃科醫師楊聰鎰表示，靠番瀉葉或有幫助排便的保健品來減重，效果都是假的，因為由於長期吃這類含番瀉葉的保健品會使腸道產生依賴、失去自我蠕動能力。他建議，晚上服用一次，一週不得食用高於3次，若連續服用超過一週要先諮詢醫師。

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