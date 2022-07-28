中職明星賽後天就要開打，聯盟原本公告味全龍洋投鋼龍因排定今天先發，考量應無法在明星賽上場投球因此婉拒參加，改由富邦悍將陳鴻文遞補，最後確認鋼龍仍會出席明星賽，但明星賽是否投球未定，另外新增陳鴻文解決可能發生人力不足的狀況。

鋼龍是透過教練推薦進入明星賽名單，並非票選入選的選手，聯盟表示，他本人有意願參加，但由於今天排定先發，考量應無法在明星賽上場投球，加上今年明星賽有2場比賽，擔心隊總教練及其他選手造成困擾，才會婉拒。

經過聯盟討論後，希望仍能讓鋼龍出席明星賽，也在明星賽的入選名單之中，陳鴻文則為新增的入選選手，沒有替換，另外新增陳鴻文1位投手名額，解決可能發生人力不足的狀況。

根據中職規章第58條，獲選入明星隊之球員，必須依規定時間、地點報到並參加比賽。推薦球員於最終名單確認日後，若因傷或因故無法出席者，不發予獎金；同時該球員列為明星賽傷兵名單，明星賽後 7 日內不得出賽。