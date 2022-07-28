曾在日本創下影史票房記錄、榮獲奧斯卡最佳動畫的《神隱少女》數位紀念版將在9月8日在台上映，片中除了千尋與白龍的深刻羈絆令觀眾難忘，最受歡迎的角色絕對是外表可愛呆萌，卻充滿哲學內涵的「無臉男」，其實原本宮﨑駿並沒有安排「無臉男」這樣反應人們內心黑暗面的角色，直到和製作人鈴木敏夫討論劇情後，發現故事少了一些驚喜轉折，才開始突發奇想，畫了一個戴著面具、站在欄杆上的神秘角色，迅速完成無臉男的雛形，並行雲流水地形容無臉男大鬧澡堂的故事，從無到有只花3分鐘，讓鈴木敏夫忍不住讚嘆宮﨑駿的組織能力實在太強大。

該片自上映以來，不斷有粉絲進行各個面向的深度解析，認為每次重看都會有不同的感受和啟發，千尋穿越誤闖的神秘城鎮更是引人入勝，吉卜力製作人鈴木敏夫表示場景創意來自NHK紀錄片《故鄉的傳承》，該節目介紹日本全國各地的廟會與祭典，當時他和宮﨑駿每週都會準時收看，結束後也熱烈討論，其中一個故事是神明會去泡澡紓解疲勞，而宮﨑駿年幼時也非常喜愛澡堂，經常在浴池裡著迷地欣賞富士山的圖像，立刻就將童年記憶與《故鄉的傳承》介紹的神明及江戶東京建築園的澡堂結合起來，延伸出具體的故事概念。日本江戶東京建築園保存了30棟具歷史文化價值的建築物，園內參觀時能感受400年間不同時期的變化，也影響了《神隱少女》，呈現日本文化迷人之處。

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