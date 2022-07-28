高雄市積極推動「校校有雙語」，完善學校的雙語環境、師資與課程，以提高雙語班級覆蓋率量能，全力推動雙語教育不遺餘力，為使高雄師生能享有雙語資源，打造雙語城市。

高雄市長陳其邁指示教育局加速推動相關計畫，2020年至2022年間投入的經費，由6129萬元、1億4933萬元大幅增加至1億6760萬元，並於2022年再籌措中央補助款加碼5000萬元，成長2.55倍，為雙語教育再添動力。

因為更多經費的投入，教育局積極引進外籍教學人員由33位、50位提高至89位，成長1.7倍 ，並由24校參與計畫拓展至348校全面普及雙語行動方案，加速完成「校校有雙語」政策。

總計年高雄市預定投入的雙語教育經費，已達2億1760萬元，鎖定深耕外籍教育人員普及率、培育在地師資雙語教學知能及優化雙語學習環境等面向。透過設置雙聯學制AP課程、引進IB課程策略合作，核定學校辦理國際專班、雙語特色學校或雙語實驗課程學校，落實348校均有雙語資源。

為使區域發展脈絡融入學生學習歷程，教育局也透過橋頭區及楠梓區產業經濟及教育文化的施政藍圖，由鄰近國中小學校先行辦理橋楠專區雙語教學創新計畫，藉由新興科技創新資源活化雙語教學。於美濃區採進行客華英教學模式，自2019年至今，參與班級及學生數由9校25班353人增加至12校82班1356人。

另導入亞洲學生交流計畫、名古屋世界青少年會議和長野高校交流等國際教育機制，高雄市88校與22國173校締結197校次姊妹校，讓高雄學子得有充分機會展現雙語溝通力與世界做朋友。