台北市議員許淑華28日於北市議會質詢踢爆，北市文化局轄下的中山堂、文獻館積欠55家廠商多達186餘萬，原來是承辦的主計人員拖延核銷作業，還被爆出因父親是前主計處長陳高燦，有意要耍特權調離原單位。對此，北市主計處表示，未來將把該員調至北市消防局擔任科員，希望她重新學習了解業務本分。

許淑華指出，中山堂、文獻館管理長期擺爛，光是今年就積欠55家廠商和多筆同仁代墊款，粗估有94筆、共186萬元，不僅例行開銷皆未支付，衛生紙、計程車費、消毒費及郵資都讓同仁代墊，不讓核銷，3月出版的台北文獻季刊也拖件民眾17萬稿費。

對此，主計處長邱美珠坦言，屬於公務支應的錢原則上應該儘快給同仁核銷，過去作法通常是短期代墊。文獻館長詹素貞提及，這兩個單位的會計出納人員是同一個，但該人是從南部北上工作，或許對市府核銷系統不是很嫻熟，但一直很用心。

許淑華不滿地說，全國核銷系統都一樣，蓋章核銷而已，這件事不分南北，且此事已有多人打1999、和議員投訴，且該人員自去年11月26日到職，工作到現在也超過半年，怎麼現在還搞不清楚狀況？詹素貞說，已請該人員積極辦理核銷，加班趕工歸還積欠款項，目前只剩10筆金額比較小的款項。

邱美珠接著說，此事文化局已提報懲處到主計處，6月27日召開考績委員會，最後記了2支申誡。但許淑華隨即打臉，指該員將在8月2日調到消防局，但依規定任滿1年才能調職，傳聞其父親是陳高燦，「老長官女兒當然要照顧」，怒轟此舉就是耍特權落跑，留爛攤子給大家。

許淑華要求，文化局必須追究相關責任並檢討人事派令，別再放任人員拖延核銷，邱美珠表示，現在已重新檢討相關人事，該名人員會調到消防局當科員，希望對方能重新學習，了解會計人員應盡的業務本分。