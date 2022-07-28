國家人權博物館委託陳芯宜執導，以白色恐怖為主題的虛擬實境（VR）電影「無法離開的人」，入圍第79屆威尼斯國際影展沉浸式內容競賽單元（Venice Immersive Competition）。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，人權館多年來持續透過不同藝術形式及結合跨領域媒材，傳遞人權價值理念。這次是藉由傳統電影敘事加上VR科技的沉浸式特質，讓民眾對白恐歷史產生共感，委託導演陳芯宜拍攝VR電影「無法離開的人」。

「無法離開的人」全片使用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，希望透過這部作品讓當時受難者的理想與犧牲不被遺忘，才能讓後世得以延續他們的精神。

「無法離開的人」融合多名政治受難者的經歷，呈現離去的人、倖存的人及受難者家屬3面向，透過一封無法送達的遺書，燈光變化與虛實交錯，建構出歷史脈絡，讓觀賞者穿梭現在、過去與未來的時空，感受人權的重要性。

人權館表示，現在看似理所當然的民主與人權，實際是過去無數前輩與家屬付出血淚得來，而人權館作為國家反思白色恐怖歷史、推動轉型正義、人權教育的單位，也會繼續努力，維護民主價值，推動並宣揚人權精神。（編輯：張雅淨）1110728