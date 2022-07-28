全球經濟波動劇烈，美FED多次升息，南山人壽受到衝擊淨值持續縮水，潤泰新(9945)上週就表示要進行資產重估，今(28)日下午舉行重大訊息說明會，陳柏宇協理表示，董事會通過變更會計政策後，至111年第2季為止，權益增加207.58億元，估算每股淨值為13.41元，並強調不會考慮增資。

潤泰新今日公布截至第2季淨值，由908億元大降至282億元，大減626億元，每股淨值降至13.41元。潤泰新強調，公司淨值大幅波動，主因受轉投資淨值下降所影響，非正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，董事會決議通過變動會計政策，以因應非營運因素波動對公司淨值的影響。

潤泰新透過潤成控股轉投資南山人壽，綜合持股比例為25.11%，歸屬母公司業主的淨值由111年年初的1169億元(每股淨值55.66元)降至111年3月底713億元(每股淨值33.95元)，變動會計政策後，第1季歸屬於母公司業主的淨值為908億元(每股淨值43.27元)，第2季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值持續下降。經會計政策變動追溯調整金額後，目前截至111年6月底歸屬母公司業主的淨值約282億元，每股淨值約13.41元。

潤泰新經變動會計政策後，111年首季財報重編前後差異為總資產加244.66億元，負債增加35.3億元，權益增加209.36億，當季淨利減少5.69億元；追溯調整金額影響111年第2季財務報表，總資產增加242.08億元，負債增加34.5億元，權益增加207.58億元，當季淨利減少1.78億元。

潤泰新111年第2季止，對財務報表彙整的影響，總資產增加242.08億元，負債增加34.5億元，權益增加207.58億元。