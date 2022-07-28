美國共和黨南達科他州參議員邁克•朗斯(Mike Rounds)透露，B-21「突擊者」( Raider )匿蹤轟炸機，可望在今年稍晚向公眾亮相，計畫於2023年首飛。

空軍百科新聞(Air Data News)報導，朗斯是在7月15日參與諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)在加州帕姆代爾(Palmdale)的飛機裝配場，成為唯一一位看到B-21進度的美國參議員。

他在結束參觀後表示「雖然參觀過程不公開，也被告知機密等級，但我可以告許大家， B-21會在今年稍晚時與大家見面，值得大家期待。」

B-21的構型圖在幾年前就已公布，它採用飛行翼(FlyWing)設計，看起來像是較小版本的B-2，只是構型較簡單，引擎只需要2具，生產成本比B-2降低許多。

受到Covid-19 大流行造成工作延誤，B-21的公布與首飛時程都遭到延誤，但是諾斯洛普、空軍都保證它的研發進度仍在容許範圍，並且是多架原型機一起製作，現在已有6架原型機在組裝台上。

美國空軍目前有3種大型戰略轟炸機，分別是可超音速的B-1B「槍騎兵」(Lancer)轟炸機、B-2A「精神式」(Spirit)匿蹤轟炸機，以及服役超過70年的B-52「同溫層堡壘式」(Stratofortress)。美國空軍認為這樣的機隊過於複雜，而且B-1B與B-2的後勤維護成本都過高，被列入待淘汰。

美國空軍打算以至少100架的B-21，來同時取代 B-1B與B-2；至於B-52將會進行主翼的強化與新式渦扇發動機的改良，就可以繼續服役。