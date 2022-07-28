高雄市六龜區一群返鄉務農青年，為了讓山茶更多元銷售，在高雄市農業局輔導下，成功研發出全國首創的山茶冰淇淋，目前開發出青茶及紅茶口味，即日起在六龜等地販售，讓山茶多一項加工品，在炎炎夏日帶來消暑小確幸。

高雄市六龜及桃源區是台灣原生種山茶主要產區，種植面積約90公頃，茶菁大多在六龜新發進行交易及製茶，製茶廠長期累積的製茶技術加上山茶風味，近幾年在國際茶評競賽屢屢獲獎，也讓山茶知名度大大提升。

六龜新開部落發展協會在藉由農村再生培訓後致力發展山茶的產業，除了與多家製茶廠合作也研發年節的伴手禮及辦理山茶的深度旅遊，藉此提升六龜山茶產值，這3年來社區與欣園製茶第三代盛暘串聯10位在地青農，啟動網路經營平台及直播以行銷六龜山茶及累積粉絲專頁，並定期舉辦市集活動販售在地特色商品，同時也規劃出6套的山茶體驗遊程。

這群六龜返鄉務農青年，為了提高山茶附加價值且更多元銷售，在高雄市農業局輔導下，成功研發出山茶冰淇淋，目前已開發出青茶及紅茶2種口味，容量以小而美包裝給民眾搶先嘗鮮。

而這次採用高雄原生山茶風味較為突出的青茶及紅茶做成的冰淇淋，青茶口味偏向抹茶風味有濃厚的山茶香味，而紅茶口味加了鮮奶，風味偏向奶茶，第一批共製作600杯，想嘗鮮的民眾即日起可在六龜新開部落發展協會直賣所、新威森林公園森思咖啡、欣園製茶廠及打go嚴選平台選購。

這次由盛暘開發的冰品也順勢於炎熱的夏季推出搶攻冰品市場，讓愛茶的民眾在炎熱氣候也能夠藉由山茶冰淇淋滿足喫茶的樂趣。