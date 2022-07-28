2022 PTWA全國自走車大賽移師台東，來自全台7縣市136隊勁旅、共300位師生互相切磋。（蔡旻妤攝）

2022 PTWA全國自走車大賽移師台東，來自全台7縣市136隊勁旅、共300位師生互相切磋。（蔡旻妤攝）

2022 PTWA全國自走車大賽移師台東，來自全台7縣市136隊勁旅、共300位師生互相切磋。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022 PTWA全國自走車大賽移師台東，來自全台7縣市136隊勁旅、共300位師生互相切磋。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022 PTWA全國自走車大賽移師台東，來自全台7縣市136隊勁旅、約300位師生28日互相切磋；孩子在透過動手組裝車體歷程，動手做、動腦想，訓練搜尋資訊的能力並利用科技解決問題。

現場參賽的自走車不僅外觀造型充滿創意，每台車實戰的能力也不容小覷。今年除原有的實體相撲車、線上PAIA迷宮自走車賽事外，新增線上PAIA乒乓對戰、實體糞金龜車賽，學生可依據興趣選擇競賽項目。

其中，糞金龜車賽選手必須在1分鐘內，依靠編寫的程式使車輛自動搜尋競賽標的「塑形球」，碰觸到球體後選手可拿取遙控器，利用賽前完成的遙控程式操控車輛，將球推回起跑線，率先完成即獲勝，過程緊張刺激，也有選手說，看著自走車推球相當療癒。

中華民國愛自造者學習協會自2018年起推動PTWA全國自走車大賽，今年邁入第4屆，藉由競賽過程促進學生的創意與技術設計能力，也呼應AI時代的來臨，規畫人工智慧程式設計相關競賽項目，讓全國各地好手互相切磋。

承辦學校之一的東海國小校長黃裕敏表示，競賽激發小朋友主動去做、去思考、創造，充分運用108課綱科技領域所強調「做、用、想」的能力，校內共28位學生參賽，是全縣最多，從5月份備戰至今，小朋友每天都在思考如何在改進車輛，在實作中不斷修正，在挫折中不斷嘗試，是很重要的學習。

為弭平城鄉科技教育資源落差，PTWA全國自走車大賽在花蓮、台東2地輪換舉辦，競賽也讓西部師生有機會到景致天然的花東，踏出舒適圈，彼此激盪火花，獲得成長。

中華民國愛自造者學習協會理事長蘇文鈺鼓勵小朋友，學AI數學不一定要很好，不必是資訊工程的科學家，重要的是訓練邏輯思考，遇到問題時，設想出解決問題的方案，進一步運用AI來解決問題。