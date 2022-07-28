被動元件大廠國巨（2327）持續買進自家股票，28日盤後公告，再買回持股812張，累計今年第二度庫藏股（國巨第十六度庫藏股）已買回2,863張，相當於執行率達26.02％，今年以來國巨二度實施庫藏股，以公告金額來看，已豪砸逾30億元。

國巨28日盤後公告，再度買回自家股票812張，買回平均價位337.95元，市值約當2.74億元，依據規定，買回股份金額逾3億元必須公告，由於國巨買回速度加快，今年第二度庫藏股已經三度公告買回張數及金額，累計已經斥資9.42億元買回2,863張庫藏股，對照買回目標1.1萬張，執行率已達26.02％。

國巨股價有庫藏股護體，近日展現抗跌力道，今日無懼於多數科技股走跌，國巨小跌2元，以340.5元作收，以波段高點342.5元起算，若加上國巨除息10元，國巨自本波段低點277元起算，累計漲幅已逾27％。