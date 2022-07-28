慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）公布2022年第二季財報，營收2億5,237萬美元，與第一季相比成長4％，與去年同期相比成長14％。第二季毛利率達53％，稅後淨利6,275萬美元、季增約6％，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.88美元（約新台幣56元）。

三大主力產品線第二季營收與上一季相比，SSD控制晶片持平至減少5％，eMMC／UFS控制晶片營收成長5～10％， SSD解決方案成長25～30％；與去年同期相比，SSD控制晶片持平至減少5％，eMMC／UFS控制晶片營收大幅成長55～60％， SSD解決方案成長30～35％。

針對2021年12月宣布的股票回購計劃（預計在6個月內買回2億美元的股票），第一季結束前累計回購金額為1.5億美元，平均股價為83.18美元。第二季在宣佈我們與MaxLinear的未決交易而停止股票回購之前，回購了2,870萬美元，平均股價為75.58美元。

慧榮總經理苟嘉章表示：「第二季，儘管市場上受到中國因新冠疫情而封城、俄羅斯入侵烏克蘭及全球經濟趨緩的影響，我們的營收仍持續成長。SSD控制晶片的營收主要挹注自我們客戶的PCIe Gen 4 SSD在PC OEM市場持續維持強勁出貨，但通路市場卻略顯疲弱。我們的eMMC／UFS控制晶片營收無論在智慧型手機或其它終端應用，第二季仍持續維持成長。」