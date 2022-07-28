群益期(6024)因應數位金融趨勢，持續推動數位增長計畫，並以交易體驗、投資情報、業務推動三大增長策略推升使用者體驗及黏著度。近日更傳出喜訊，群益智能推播已取得經濟部智慧財產局新型專利，未來預計將串聯整合群益期貨的各項智能服務。

群益期貨毛振華總經理，同時也是新型專利發明人之一表示，金融業現有提供給客戶的財經資訊，多透過email或社群軟體集體群發，內容並未考慮每個用戶對資訊需求的差異性，而過多且繁雜的群發訊息，往往造成用戶的困擾。

「群益智能推播」的特別之處在於針對投資者庫存商品進行大數據分析，再結合市場資訊、商品關聯性等資料，進行程式運算，最後將最具價值的內容在正確的時間點上傳遞給需要的投資人，毛振華說，因此一萬個投資者就有一萬種不同的智能推播，是最個人化的投資服務。

群益期貨以感動客戶為目標，每年不斷投入人力與資源來優化數位服務與交易系統。除了致力追求交易速度最佳化及系統穩定度外，還考量到在複雜的資訊網絡中，不僅必須快速滿足客戶的需求，還需要有溫度的貼近客戶，而「群益智能推播」就是想讓用戶享受到更加個人化且符合人性的產品，因為只有用戶滿意度與競爭優勢的提高，才能成為投資人長期合作的最佳交易期貨商。