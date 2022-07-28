台灣鋼鐵集團(台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)周四召開董事會，通過第二季暨上半年財務報表。單季毛利率、營益率、淨利率，三率再創歷史新高，第二季每股盈餘(EPS)1.23元。今年上半年EPS為2元，不僅年成長185.71%，更一舉超越去年全年獲利，並創下15年來同期新高，第三季獲利也可望更為成長。

榮剛第二季合併營收為新台幣31.01億元，季增17.33%、年增54.01%，第二季稅後淨利5.75億元，其中歸屬母公司業主淨利為5.49億元，年增247.90%，稅後每股盈餘(EPS)1.23元。第二季的毛利率為35%、營益率為22%、淨利率為19%，三率皆比第一季揚升且再創歷史新高。第二季稅後每股盈餘(EPS)1.23元，較首季0.77元大幅成長59.74%。

榮剛累計上半年合併營收為57.45億元，年增51.96%；營業毛利19.13億元，年增109.93%；營業利益10.98億元，年增149.02%；稅後淨利9.43億元，年增176.75%；歸屬母公司業主淨利為8.95億元，年增194.29%，上半年EPS為2元，不僅年成長185.71%，更一舉超越去年全年獲利，並創下15年來同期新高，再次繳出亮麗成績單。

榮剛表示，第二季獲利成長幅度符合預期，主要是兩大策略奏效。首先，公司在疫情期間陸續進行諸多營運改革，大幅提升市場競爭力。其次，產品售價逐步走揚以及能源、油氣及航太等高毛利產品需求復甦的挹注，毛利率自去年第三季的27%一路攀升到今年第二季的35%，創下公司史上新高紀錄。

展望未來，榮剛指出，隨著各國國境陸續解封，預期商務、旅遊及軍工需求帶來新一波榮景，過去航太相關的客戶為了確保產能會下3~5年訂單，今年罕見的出現洽談到10年的長期訂單，從產業需求、盤商及加工廠詢單狀況來看，航太產業表現相對樂觀。而機械、模具及一般民生工業用鋼，因有基礎用量且公司產品具有競爭力，因此受景氣及原料下跌的影響有限，第二季接單並未受到太大影響。

榮剛第二季接單較第一季增長，將逐步反映在第三、四季營收，屆時航太及油氣銷售佔比將隨之提升，下半年毛利率可望逐季走高。加上土地業外貢獻(大陸嘉興土地被徵收處分利益約3.23億元，稅後貢獻EPS 0.58元)，在上述因素推升下，第三季獲利將比第二季更為成長。此外，外界關心的50噸爐煉鋼廠預計明年第一季開始試車驗收，正式投產後產能將增加1.5倍，預估2023、2024年營收將大幅成長。