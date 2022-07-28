信義全球資產統計上市櫃法人大型交易，桃園市2022年上半年工業地產交易規模為74億元，交易熱區落在大園區、蘆竹區、楊梅區、觀音區等區域，其中以大園區最受注目，有異軍突起成為黑馬的態勢，交易規模18億元佔了整體近四分之一，成為今年上半年桃園市工業地產交易規模最高的行政區。

信義全球資產經理林建勛表示，近年中美貿易戰以及疫情改變了全球供應鏈布局，帶動台商回台，而桃園市向來為全台工業大城，自然是產業重點進駐區域，累計自2018年起至2022年上半年，上市櫃法人在桃園市的工業地產大型交易已達991億元，直逼千億大關。今年上半年桃園市工業地產交易規模為74億元，不僅已佔桃園整體商用不動產總規模91億元的81%，此外，也是自2018年起，已連續五年H1工業地產交易金額都破70億元。

今年上半年桃園工業交易案例包含統一以10.3億元購入楊梅區瑞原段土地，擬作倉儲物流園區及生產使用；和泰汽車以約10.2億元標購取得大園區沙園段土地；另外，老協珍也以約8億元購入蘆竹區後壁段土地，可看出不少大型企業因應發展積極布局。至於交易熱區，以大園18億元最高、楊梅與蘆竹15億元居次、觀音為11億元，另外中壢8億元、平鎮7億元、龍潭2億元。

信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍進一步分析，觀察近年桃園各區域工業地產交易趨勢，楊梅區自2020年Q4至今年Q1已連續6季皆有交易，觀音區則自2021年Q2至今年Q2連續5季皆有交易，另外中壢區、蘆竹區、甚至過去幾年較少大型交易的大園區，也都從2021年Q3起連續4季有交易，顯示企業在桃園購置工業廠房土地的選址策略明顯有往南、往西的外溢現象，像是過去幾年較少交易的大園區，在政府積極推動航空城計畫的發展題材、以及新產業園區的開發帶動下，也已開始看到企業投資進駐。