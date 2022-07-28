獲益於產品漲價，食品大廠雀巢(Nestle)周四上調了全年銷售成長展望，為7%至8%；但是成本的上漲，也讓該集團下修獲利率。目前成本的高通膨對該食品大廠的傷害低於預期，產品售價的拉高推升了集團上半年銷售成績。
目前消費性產品廠商正面臨原物料和運輸成本的上漲，許多消費者也願意接受售價調漲，但高成本也壓低了廠商獲利率。
雀巢表示，集團今年上半的營業利益率來到16.9%，低於去年同期的17.4%。
執行長Mark Schneider說，集團透過成本控制和營運的效率，減緩了成本通膨和供應鏈限制對集團的衝擊。Schneider並指出，應以「合理的方式」執行產品漲價。
雀巢不希望因為售價調漲，讓消費者減少消費，或是轉而購買其它較便宜的品牌，影響集團的銷售。
上半年淨利下跌11.7%，來到52億瑞士法朗，表現低於分析師預期的58.15億瑞士法朗；主要是受到資產減值和稅款增加的影響。
伯恩斯坦分析師Bruno Monteyne說，新的獲利率為接近17%，仍為非常強勁表現，降幅仍遠低於歐洲食品同業。
雀巢今年以來股價下跌約8%。周四早盤暫跌約1.4%。
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