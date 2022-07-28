國家文藝獎得主魏海敏是京劇梅派傳人，她從大師梅蘭芳之子梅葆玖身上習得真傳，觀眾所熟悉的京劇《霸王別姬》，裡面經典的「虞姬舞劍」段落，她透露祕訣，關鍵在於拿劍時要有重量感。

魏海敏表示，梅蘭芳在發想與創造舞劍段落時，也融入了太極功法，「他把太極的氣韻和劍術結合在一起，拿起劍的感覺要很有份量感，即使劍本身拿起來並不重，但還是要呈現出重量感。」

此外，魏海敏表示，舞劍時不能舞得「很溜」，而是要呈現虞姬內心的百轉千迴，「要舞得有人物情感在裡面，特別是虞姬當下舞完就要與項羽生死訣別，裡面有一種重量感在，不能真的當作是在跳舞。」

魏海敏說，這樣的百轉千迴，演員內心要真切地感受到那份別離的重量，才能呈現在舞台上，「舞劍不是歡欣，而是勸說項羽，裡面有一種哀愁，但瞬間又想到不能把哀愁帶給項羽，因此又換上了笑臉，這是虞姬的內在心境。」

近期魏海敏將在8月中旬和觀眾分享三齣梅派經典，包括《洛神》、《霸王別姬》和《捧印》各演出一場，演出將於8月12日至14日，在北藝中心大劇院登場。