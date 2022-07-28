台中市議員蕭隆澤（右三）痛批台中治安敗壞，導致他的姪孫、潭子滷味攤老闆遭誤殺枉死，沒想到警察局長蔡蒼柏竟又發言不當，冷血甩鍋，令人悲痛氣憤。（謝瓊雲攝）

台中市議員蕭隆澤出示遭槍殺死亡的潭子滷味攤曾姓老闆的訃聞，強調曾男生前早已有論及婚嫁女友，還以護喪妻自居；曾家親友為保護她未來幸福，有意主動刪改為「妹妹」。（蕭隆澤提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市潭子區滷味攤命案，36歲曾姓老闆慘遭林男持槍朝頭部開3槍槍殺；台中市議員蕭隆澤28日表示，曾男早有論及婚嫁女友，並出示訃聞佐證，強調曾男無辜遭開槍枉死，應是誤殺，台中治安敗壞，警察局長蔡蒼柏卻又發言不當，令人痛心氣憤，民進黨團也群起聲援，高呼「蔡蒼柏下台」。

槍殺曾男的林姓嫌犯逃往太平山區後失去蹤影，警方全力緝凶中，偵辦後初步研判是曾男與林男前妻走太近引發林男殺機；但蕭隆澤強調，死者的外婆是他的堂姐，曾男另有論及婚嫁女友，全案應該是遭誤殺而枉死。

蕭隆澤說，自己算是死者的舅公，死者孝順上進、人緣好，工作也認真，所以滷味攤生意很好，只是因為賣滷味跟凶手前妻結識，但不可能是男女朋友。

蕭出示一份訃聞，強調曾男告別式將在8月1日舉行，曾男的張姓女友還以「護喪妻」身分自居，但曾家長輩不想耽誤張女的人生幸福，因此主動修改訃聞，打算把護喪妻改成「妹妹」，足見雙方感情穩定深厚。不料竟因槍枝氾濫慘遭林嫌誤殺。

蕭隆澤批評，台中市3天2次槍擊，槍聲下出人命，且槍擊犯還在逃，蔡蒼柏發言卻批評民代、媒體見縫插針，令人氣憤，民進黨團也群起聲援，集結高喊要求蔡蒼柏下台；蕭並要求新增台中治安總體檢專案報告，獲主席張清照同意列入。