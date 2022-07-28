台灣高房價攀高，讓不少年輕人備感壓力。日前一名20多歲的女網友慶祝自己在歐洲買房，她坦言一直都想在台灣生活到老，但房價卻高到令人憤怒的程度，沮喪表示「對台灣失望」。

這名網友在Dcard發文歡慶，她在歐洲買了一間2房的物件，周邊生活機能佳，交通也方便，離地鐵站僅400公尺，最重要的是價格僅500多萬，可說是物美價廉。

隨後話鋒一轉，與台灣對比兩地房價，她憤怒表示台北房價貴的誇張，房價、物價和薪水比，已經到不合理的地步，「在國外薪水比台灣高，同樣規格的房子在首都價格卻合理非常多，不用40年不吃不喝」。

她續指，這件事情卻沒有政客想處理，「有政治人物真正關心，台灣的未來嗎？I don’t believe it！他們只關心自己的利益 手上的房子和財產，能不能越賺越多」。

他建議年輕人可以多出國走走，台灣很小，產業結構也不健康，除非掌握特定專業，否則也賺不到什麼錢。她承認非常想在台灣生活到老，但住房需求的現實面卻讓她不得不做選擇，「我從來不覺得房價要便宜，但至少要合理！」

文章曝光掀起廣泛討論，底下網友紛紛留言，「就躺平阿，不然怎辦」、「真的，臺灣現在的房價真的很扯」、「反正我已經躺平了」、「早就不抱希望了」、「現在台北房價真的極度不合理了」、「一直都覺得台灣居住環境不好」。