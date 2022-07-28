「燒肉Smile」7月28日進駐台中南屯區文心秀泰生活商場6樓，開幕一個月推出多重優惠促銷。（燒肉Smile提供／馮惠宜台中傳真）

「阿秋大肥鵝」餐廳在洲際棒球場旁打造露天啤酒花園廣場，並推出「阿秋開「瘋」啤酒季」活動。（阿秋大肥鵝提供／馮惠宜台中傳真）

疫情趨緩、百貨、餐飲人潮回流，迎接即將到來的七夕情人節、父親節，以及中秋節聚餐商機，餐飲名店紛紛祭出奢華食材搶客；業者坦言近兩年來疫情反反覆覆，也讓消費者感受到人生無常、即時行樂，對頂級食材更捨得花，客單價爆增30％。

主打溫體牛火鍋的「溫十八」即日起推出「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛肆人套餐」88折端出頂級溫體牛四盤、帝王蟹、波士頓龍蝦、鮭魚、西濱蛤蠣、手工蟹肉滑、槍烏賊、東石鮮蚵..等奢華食材，業者表示，七月開始人潮回流，不少客人直接來電預訂溫體牛、帝王蟹等高價食材。

而築間餐飲集團旗下主打個人燒肉套餐的品牌「燒肉Smile」7月28日進駐台中南屯區文心秀泰生活商場6樓，開幕推出多重優惠，包括：打卡分享或評論可加購79元巨無霸草蝦或50元厚切板腱牛排／厚切梅花豚排」二選一，內用消費「極上A5和牛套餐」，即贈文心秀泰影城電影票1張，而憑文心秀泰影城電影票根內用點套餐即可享「肉品（海鮮）九選一」等優惠。

「阿秋大肥鵝」餐廳今夏在洲際棒球場旁打造露天啤酒花園廣場，搭配中華職棒大聯盟下半球季開打，推出「阿秋開「瘋」啤酒季」活動，即日起到8月底止，只要到阿秋大肥鵝洲際花園餐廳，就可以享有用餐加點金牌啤酒、台灣啤酒「三瓶 99元」、海尼根「買2送1」優惠，內用還有臭豆腐等招牌菜加購只要99元，要讓職棒迷的爸爸或情侶檔看完球賽喝酒消暑一夏。