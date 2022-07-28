聯電27日召開法說，第二季營收創高報喜，但畢竟是過去式，市場在乎的是第三、四季營運展望。共同總經理王石表示，半導體業目前正進入庫存調整期，聯電透過差異化的產品組合，度過周期性波動，對第三季業務「保持穩健」；對此，分析師戳破盲點，「保持穩健」的意思就是沒有成長，站在法人角度來看，營運「是否成長」相當重要，而之前市場傳出三星暫停拉貨延至8月底，可能會影響聯電第四季表現。

聯電在法說會提到，對2022年第三季營運估維持穩健，預期稼動率將自逾100％的「過載」狀態降至100％的「滿載」狀態，晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）預估將持平第二季，毛利率力拚持穩44～46％（mid-40％）的高檔水準。

華冠投顧分析師謝宗霖在《這不是新聞》節目中解析，預期稼動率將自逾100％的「過載」狀態降至100％的「滿載」狀態，表示之前有客戶排隊等產能，現在則是產能剛好滿載，並沒有出現排隊情況；晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）預估將持平第二季，所謂「持平」就表示沒有成長，從法人的角度來檢視這些營運數字，最大關鍵是「是否有成長」，如果成長就代表未來持續看好，若公司看法保守，本益比就有向下修正的空間。

主持人陳斐娟認為，經濟學人日前示警晶片業大蕭條要來了，然聯電繳出還不錯的成績單應該要按讚才對，但分析師謝宗霖持不同看法，他攤開聯電K線走勢圖解析，若未來展望真的不錯的話，股價不會一路探低跌成這樣。他提醒，通常第三季產能早在第一、二季就敲定，而7月中旬，市場再度傳出三星暫停拉貨延至8月底，這部分可能對第四季營運造成影響。

回頭看聯電對於下半年展望，總經理王石表示，雖然智慧手機、個人電腦和消費電子產品的需求降溫，可能會帶來一些短期波動，但聯電正積極與客戶合作，調整產品組合，預期第三季業務將維持穩健態勢。

王石指出，歷經過去兩年的超級循環周期，半導體業目前正進入庫存調整期。相信聯電差異化的產品組合，領先的特殊製程技術以及與客戶堅強合作夥伴關係，將度過周期性波動。

聯電第二季合併營收720.55億元，季增13.61％、年增41.54％，連11季創高，毛利率46.45％、營益率39.09％，雙創近20年半高點。歸屬母公司稅後淨利213.27億元，季增7.67％、年增達78.57％，每股盈餘（EPS）1.74元，雙雙續創新高。

聯電ADR周三（27日）大漲6.24%，但今（28日）股價開小紅盤，一度破突破40元大關、最高來到40.5元，隨後賣壓出籠翻黑，終場下跌1.65%，收在38.8元。