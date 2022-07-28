桃園3處青創基地招募團隊進駐，8月26日申請截止。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

新明青創基地在中壢新明市場內，主要招募AI人工智慧、智慧機器人、5G與物聯網等領域團隊。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府青年事務局為創業者提供整合性創業服務，其中以科技、創新為主題的青創指揮部、新明青創基地與安東青創基地，即日起開始辦理第2期進駐團隊招募，8月26日申請截止，盼協助青創團隊跨出創業第一步。

青年局打造的3處青創基地，依不同產業主題進行聯合招募，其中位在青年局本部的青創指揮部，招募不限主題的新創團隊，只要服務與產品具創新性就能申請；鄰近桃園車站的安東青創基地則招募「元宇宙運用」為主的團隊，例如AR、VR與MR，以及多媒體遊戲、數位影音內容應用等主題；另位在中壢新明市場的新明青創基地，主要招募AI人工智慧、智慧機器人、5G與物聯網等領域的團隊。

膜淨材料股份有限公司經進駐輔導後，研發「中空纖維」飲水濾芯，獲得2022 CES Innovation Awards最佳創新獎，同時取得國外投資超過2000萬元；布拉特斯布曼團隊也以研發「搜救無人機」，獲得2022 FITI x CIOT計畫之創業傑出獎，將最高獎金138萬元抱回家。

青年局說明，3處青創基地即日起開放第2批團隊申請進駐，硬體方面共釋出16組獨立辦公室、23組共同工作空間席位，基地內也設有會議室、教室、直播棚等設施提供團隊可跨基地使用。

軟體部分，青年局提供團隊客製化的創業輔導，包括顧問諮詢、產官學研媒合、業師輔導、產品行銷曝光等，協助團隊建立完整商業模式並取得創業資金，更提供全台第一個可辦理公司登記的創新服務。

青年局長陳冠穎表示，基地目前累計輔導逾500組團隊，共取得超過2億元創業資金，今年初成立的青創資源中心作單一服務窗口，有意創業的青年團隊可透過窗口取得第一線協助。下半年也將於長庚轉運站設置桃園專屬加速器空間，輔導成熟團隊對接適合的在地企業與投資者。