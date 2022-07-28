潤泰全(2915)因公司淨值降低，採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，截至6月底，經公司目前估算淨值約40億元，每股淨值約5.73元，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現金增資，預計發行3億7000萬股。

潤泰全今天下午召開重訊記者會，由於受到俄烏戰爭、美國聯準會(FED)升息等因素影響，使得壽險業之金融資產未實現損失增加，又現行保險業資產採公平價值衡量，惟負債面因尚未適用IFRS17未能以公平市價衡量，致壽險業淨值遭到低估，本公司透過潤成投資控股公司轉投資南山人壽保險公司，綜合持股比例為26.62%，亦因上述轉投資公司淨值下降等因素，公司淨值由111年年初1070億元(每股淨值153.3元)降至111年3月底583億元(每股淨值83.57元)，變動會計政策後，111年3月底淨值為707.33億元，(每股淨值101.38元)，第2季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值持續下降，因本公司淨值降低，本公司採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，截至6月底，經公司目前估算淨值約40億元，每股淨值約5.73元。

潤泰全表示，本公司淨值大幅波動，主因受轉投資事業淨值下降所影響，非正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現金增資，預計發行3億7000萬股，因應或消弭前述非營運因素波動對公司淨值的影響。

根據潤泰全提供的資訊，為因應本年度第一季起全球景氣之重大波動，造成資產價值的劇烈起伏，不同種類資產間其評價或上揚或下挫都可能發生；為使不同種類資產能一致表違其受景氣波動之影響，本公司原採用成本模式衡量之投資性不動產將無法即時於財報中表彰其應有之價值，為使本公司財務報表能提供更攸關之資訊，經董事會決議通過變動會計政策，將投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式，依IAS8對變動計政策之相關定，應追溯適用該項變動，視同自始即採用該項變動後之會計政策。

經調整後，民國110年1月1日合併資產負債表之影響包括：總資產增加107.9億元，負債增加1.28億元，權益增加106.64億元(資產增加內容為採用權益法之投資增加9.85億元、投資性不動產增加13.09億元、遞延所得稅資產少2億元，負債增加內容為遞延所得稅負債增加1.28億元，淨值增加內容為保留盈餘增加10.41億元、其他權益增加0.39億元、資本公積增加2億元、非控制權益減少0.16億元。)

對110年12月31日合併資產負債表之影響包括：總資產增加125.64億元，負債增加1.28億元，權益增加124.36億元，資產增加內容為採用權益法之投資增加99 04億元，投資性不動產增加26.62億元、遞延所得稅資產減少0.02億元，負債增加內容為遞延所得稅負債增加1.28億元，淨值增加內容為保留盈餘增加122.13億元、其他權益增加0.38億元、資本公積增加2億元、非控制權益減少0.15億元。)

對110年度合併綜合損益表影響則有：當期淨利增加17.72億元，合併綜合損益總額增加17.72元(其中投資性不動產損益一公允價值調整利益增加13.42億元、租賃成本減少0.11億元，採用權益法之投資收益增加4.18億元，所得稅費用減少0.01億元。)

潤泰全表示，前述淨值增加影響金額係反映於股東權益和每股淨值上，並依據金融監督管理委員會110年3月31日金管證發字第10901500221號令之規定，公開發行公司帳列投資性不動產首次就後續衡量選擇採用公允價值模式衡量時，應就其公允價值淨增加數額轉入保留盈餘部分，提列相同數額之特別盈餘公積，合計提列122.13億元特別盈餘公積。

潤泰全指出，公司經變動會計政策後，已依規定公告重編之111年第1季財務報告，重編前後主要差異為：總資產增加125.4億元，負債增加1.28億元，權益增加124.12億元、當季淨利少0.24億元；追溯調整金額影響111年第2季財務報表：總資產增加12654億元，負債增加1.28億元，權益增加125.26億元、當季淨利增加1.14億元。

綜合上述，潤泰全因會計政策變動截至111年第2季止對財務報表彙總之影響金額包括：總資產增加126.54億元，負債增加1.28億元，權益增加125.26億元。