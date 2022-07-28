孫賢周（中）在記者會上舉起受傷的手，左為導演趙南國、右為張勝祖。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《模範刑警2》第一季原班底孫賢周與張勝祖暌違2年再度聚首，與導演趙南國以及新成員金孝珍今（28日）下午出席在首爾的記者發布會。孫賢周現身時右手戴著護具，他坦言是在拍攝時出意外，導致手腕骨折，目前正在復健當中，不過已拆掉石膏，還笑稱：「這樣不是很像鋼鐵人的護甲嗎？」隨即舉起右手展示。即使拍到受傷了，也當場承諾拍下1季，「不用擔心第3季，各刑警都有自己擔綱的角色，我個人認為沒理由不拍第3季！」

《模範刑警》首季在韓以全國平均收視最高7.6％收官，比起剛開播時最低3.8％翻倍成長，當時敲碗拍攝第2季的聲浪高，導演趙南國透露，「2年前記者會上孫賢周就承諾一定要拍第2季，現在能遵守這個約定覺得很開心。」但拍續集壓力大，已6度合作導演的孫賢周便當場吐槽導演，「導演比第一季更拚，所以演員也相對更辛苦了。」還轉頭對導演開玩笑說：「請反省一下！」

孫賢周與張勝祖組成最強刑警搭檔辦案，再度攜手合作，孫賢周大讚後輩：「與第1季相比，張勝祖在第2季成長了很多，大家看了就會知道，我作為哥哥和前輩感到很欣慰。」張勝祖則對前輩精湛的「眼技」感到印象深刻，提到劇中有場與受害者家屬會面的戲，孫賢周的眼神一秒變化，就讓人感受到強烈的內心情緒，讓在旁演戲的他，也瞬間變成觀眾，直呼「當場起了雞皮疙瘩，心裡不停發出讚嘆」。

金孝珍作為新角色加入《模範刑警2》，劇中飾演大財閥私生女千娜娜，導演趙南國對於選角非常滿意，他表示：「金孝珍演員是千娜娜角色的第0順位，其中理由只要大家看了電視劇就能馬上理解。金孝珍可是劇中的關鍵人物，也是隱藏的祕密武器。」

《模範刑警2》每周日、一早上10點在愛奇藝台灣站、LINE TV跟播。《模範刑警》每週一至週五晚間9點八大綜合台播出。