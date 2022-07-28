村民發現有廢棄物清理業者車輛入內傾倒河川清除雜草廢棄物，且該防汛倉庫長期遭到傾倒堆積如山的垃圾。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

三星鄉長李志鏞昨會同縣府、鄉代、村民前往勘查，現場滿山滿谷裝袋垃圾，大部分為遊客丟棄的垃圾，經證實雖是縣府委外業者把縣內河川打撈的垃圾及水生植物載至此處暫置，但鄉公所認定違反廢棄物清理法，將對縣府開罰。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

沿途都能欣賞療育蔥田與稻田的宜蘭縣三星鄉，傳出大隱村堤防路1處，原為縣府放置防汛器材的倉庫，竟淪為垃圾場，堆積如山且發臭的垃圾讓周邊居民受不了；縣府水利資源處表示，為集中管理垃圾暫放於該處，今已全數清除，爾後也會請業者直接將垃圾送往焚化廠處理。

位於三星鄉大隱村堤防路上的防汛倉庫，為放置消波塊、砂包、小型抽水機組等材料，村民發現有廢棄物清理業者車輛入內傾倒河川清除雜草廢棄物，且該防汛倉庫長期遭到傾倒堆積如山的垃圾，故PO上臉書「宜蘭知識＋」社團，怒批「把我們居民變成三等地方」，淪為垃圾場，請縣府環保局跟水資處出面處理。

三星鄉長李志鏞昨會同縣府、鄉代、村民前往勘查，現場滿山滿谷裝袋垃圾，大部分為遊客丟棄的垃圾，經證實雖是縣府委外業者把縣內河川打撈的垃圾及水生植物載至此處暫置，但鄉公所認定違反廢棄物清理法，將對縣府開罰，處1200至6000元罰鍰，並限三天內清除完畢。

水資處處長李岳儒說明，過去縣內清理河川打撈的廢棄物，由委外業者各自處理，縣府為維護宜蘭縣環境整潔，今年1月開始將垃圾集中管理，待分類、曬乾後再運往利澤焚化廠焚燒。

李岳儒指出，該倉庫出入大門皆有管制，且有監視器監控，入口處也有標示為公家機關用地，民眾應不會以身試法，而逕入隨意丟棄自家垃圾，因鄉民反映，已於今（28日）全數清理完河川相關垃圾，日後會請委外業者將打撈上岸的垃圾、水生植物直接載至焚化廠處理。