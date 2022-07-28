64歲潘先生因酒精性肝硬化而等待換肝，過去2年多三度與肝移植手術失之交臂，今年5月底接到有肝移植機會，說什麼都不願放棄，無奈手術當天獲知新冠肺炎確診，一度以為又是空歡喜一場，所幸經淡水馬偕紀念醫院肝臟移植團隊評估，病人已接種3劑疫苗且症狀輕微，決定照常進行手術，總算讓潘先生找回彩色人生。

淡水馬偕紀念醫院肝臟醫學中心主任林俊昌表示，病人多年來深受酒精性肝硬化及併發症之苦，4年前評估肝功能已達肝硬化最嚴重的C級，唯一積極治療方式只有接受肝臟移植，但在等待換肝的過程中好事多磨，今年3月一度病危，所幸經團隊及時搶救，才能度過難關。

今年5月下旬，正逢新冠肺炎疫情最嚴峻的時候，淡水馬偕紀念醫院肝臟醫學中心接獲善心人士捐贈肝臟，符合受贈條件的潘姓男子接到電話通知後喜出望外，不過就在手術當天，PCR報告竟呈現陽性，差點以為又要再度失去肝臟移植的機會。

林俊昌表示，國人肝臟移植平均等待時間約687天，若這次又再錯過，真的不知道要等到何時，由於病人已接種3劑疫苗，且Ct值超過30，當時也只有輕微咳嗽，並無其他不適，經與病人及家屬再次討論後，顧及捐贈器官的移植時效性，並在多重防疫考量下，決定為病人如期在執行肝臟移植手術。

本次手術共動員團隊17人，全員穿著全套防護衣與遵守所有防疫規範，歷時8小時順利完成，病人轉至負壓隔離加護病房給予抗排斥藥物，治療期間並會同感染科醫師搭配抗病毒藥物治療，手術後第7天恢復良好且符合自主管理期滿，後續轉至一般單人病房，肝功能及其他抽血數值均正常，腹水及黃疸也消失，並在一般病房住院1周後出院返家。

林俊昌表示，首次在疫情下進行的移植手術，全員「戒慎但不恐懼」，彼此都很清楚知道要在有限的時間內，順利且安全的完成這項艱難的任務，過程中夥伴互相支持，最後看到病人健康順利平安出院重回家人懷抱，對團隊來說就是莫大的鼓勵，一切的辛苦都值得。一直陪伴父親手術的潘小姐說，這段路過程很辛苦，又碰上疫情攪局，一度真的快要放棄，幸好家人互相支持且有良好的醫療團隊，才讓父親勇於接受治療。

林俊昌提醒，接受肝臟移植的病人需遵從醫囑按時服用抗排斥藥物，為降低感染風險，應避免出入人多場合、勿生食、勿養寵物、注意睡眠、保持正常生活作息，並定期返院門診追蹤，才能與「新肝寶貝」長久相伴。