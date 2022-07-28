林瑞陽和張庭夫妻的上海達爾威去年被控涉傳銷賺取暴利，經數月調查，大陸官方認定其旗下美妝品牌「TST庭秘密」構成組織策畫傳銷違法行為，被沒收約8884萬元台幣，並罰款約783萬元台幣，還遭凍結88.8億元台幣資產。繼上月石家莊市裕華區法院裁定，解除對超過申請凍結金額的部分銀行帳戶存款的凍結，中國國家市場監管總局近日在一份「政府資訊公開申請答復書」中披露，並未「授權」石家莊市裕華區市監局查處張庭案。法界人士指出，如果未得到國家市監總局的指定管轄等授權，裕華區市監局不可以管轄張庭案。

雖資產遭莫名凍結，但張庭仍多次公開表示，對祖國法制和營商環境有信心。

由於張庭案還被指存在法院違法裁定查封、凍結資金、房產的現象。裕華區市監局至今未作出行政處罰，但裕華區法院卻根據該局申請，在去年凍結了公司、子公司、股東及部分代理商帳戶，查封了子公司辦公樓。對此，達爾威代理律師何兵指出，依據相關法律規範，行政機關向人民法院申請採取財產保全措施，前提是「在具體行政行為對外發生法律效力後至申請執行的期限內」，也就是說，在裕華區市監局未作出處罰決定之前，裕華區法院不該受理市監局的查封、凍結申請。

然而，達爾威等多家公司今年5月22日向裕華區法院提出復議申請後，卻遭到法院無視。根據最高人民法院相關規定，法院應當自收到復議申請後十日內審查，理由成立的，裁定撤銷或變更；理由不成立的，裁定駁回，但距今已過去兩個月，法院仍未對復議審查結果作出答覆。

此外，裕華區法院去年7月9日裁定凍結達爾威公司等20多個主體3億元人民幣銀行存款，但在實際執行中，該院凍結金額遠遠超過3億元人民幣。對於該部分金額，達爾威等多家公司今年6月1日向裕華區法院提出執行異議申請，根據最高人民法院相關規定，法院應當在三日內立案，並在立案後三日內通知異議人和相關當事人；不符合受理條件的，裁定不予受理。然而近兩個月過去了，法院亦未決定立案或不予受理。

不過，裕華區法院於今年6月4日作出裁定，稱裕華區市監局「以已凍結銀行帳戶金額超出申請凍結的金額為由，向該院提出申請，申請解除對上述被申請人銀行帳戶的凍結」。也就是說，從法律層面上，超裁定範圍凍結的資金已被解除凍結。法律人士分析，按照常理，超申請範圍凍結系法院執行層面的問題，應由法院承擔責任，該局並無申請解凍的必要。因此，該解除裁定不排除系法院與市監局協商之後的結果，即，裕華區法院意識到錯誤，但不願認錯，故由市監局出面申請解除凍結，以給法院臺階。但事實上，即使市監局申請解除凍結，亦不能免除該院對執行異議的審查義務。