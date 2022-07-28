民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門，林智堅強調自己在問卷說明上使用第一人稱符合邏輯，因為他是民調第一手擁有及設計者，「甚至可以說只有我的研究才應該使用第一人」。不過筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航質疑，「林智堅的臉書發文，是原創嗎？」引發熱議。

林智堅今日發表致台大學術倫理審定委員會聲明，強調自己在問卷說明上使用第一人稱、說明教育程度變數部分、研究架構3大部分都符合邏輯。林智堅在第一人稱的部分說明，自己是民調第一手擁有及設計者，親自參與資料的搜集過程，以「我們」第一人稱的口吻說明研究問卷設計，符合邏輯與事實，「甚至可以說只有我的研究才應該使用第一人稱的陳述方式」。

對此，周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」狠酸，「林智堅的臉書發文，是原創嗎？謝謝你，我的原創人」，諷刺林智堅臉書貼文有社群編輯操手，難道這也叫原創？許多網友則紛紛笑說「死忠仔信仰很深，不會相信」、「博碩士的黨員，不要也罷」、「跟了不起負責一樣一定臉書都是本人原創喔～」、「真相越辯越明，結束囉。智堅那方快拗不下去了，一直想把學術問題打成政治問題」、「原創性的痣瘡，開刀也好不了！只能放著給它爛！」。

另外世新大學教授游梓翔也痛批，這是用不實的話混淆視聽，其實只要看過余正煌的論文，就會知道林智堅的3點其實都扭曲了余的論文內容。其中，余論文除了所附問卷中的「我們」，共寫了36次的「我們」，代表的都是研究者，沒有任何一個「我們」是以原始民調的執行者自居。