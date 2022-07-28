女星孟耿如在今年5月19日誕下愛女「黃玉米」，與老公黃子佼一同升格為新手爸媽，產後兩個月首度為品牌亮相，才剛生產完的她，身材卻儼然回到孕前如同少女的模樣，不過近期她在社群平台透露自己心情很沮喪，無意發現其他品牌和自己創立的商品太相似，讓她感到不舒服。

孟耿如在社群平台發文直言心情滿沮喪的，滑手機時無意發現某品牌近期推出的商品概念與她設計的香氛蠟燭非常相似，孟耿如理智說：「我不敢說是抄襲，但真的非常相似…」，她表示自己的香氛品牌Théière是歷經兩年時間，對她而言是「辛苦熬了兩年多生出來的小孩」，品牌希望能結合環保和美學的概念，從瓶器開發都經過多次思考，每個環節、細節、商品成分都嚴格緊盯，所以設計出一款可以種樹的蠟燭。

她感性談到：「也許對很多人來說，不過就只是一個蠟燭瓶器拿來當盆栽…清潔餘蠟之後撕下瓶底的貼紙，產生『永恆洞』…一直是品牌的中心想法…」，能夠讓植物更好的生長，讓瓶器擁有排水功能，還能夠綠化環境、永續利用，是她想要賦予蠟燭的生命力。

孟耿如直言：「其實一個簡單的想法能被關注到應該感到慶幸，只是連文字描述的方式都太相像，而讓我感到不舒服。」不過她也往好處想：「原來一個思考兩年多的想法，很輕易就可以被模仿，只能說…謝謝你們關注我的香氛品牌，謝謝你們也一起重視環保，我還會繼續努力」，許多粉絲湧入打氣，「模仿的永遠只會模仿，創作的卻會不斷往前」、「妳是最棒的」。