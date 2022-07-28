47歲不老男神林志穎22日發生嚴重自撞車禍，臉部及肩膀多處骨折，目前在林口長庚醫院加護病房靜養第7天，知情人士透露手部手術順利完成，已放入鈦合金進行固定，痊癒時間也跟著曝光。

根據《三立新聞網》報導，林志穎手臂骨折處放入鈦合金的鋼釘鋼板固定，完全癒合需3個月，搭配X光追蹤和復健恢復會更理想，但還有顏面骨折與和腦神經損傷，所幸林志穎意識清晰，約半年到1年就能恢復不錯的行動能力。

替林志穎操刀的林口長庚醫院院長陳建宗，曾透露會親自將鈦金屬以「內固定」的方式動手術，也會評估是否混入3D列印技術進行臉部重建；而林志穎弟弟林志鑫和經紀人阿任25日開記者會時，透露林志穎已經逐漸好轉、意識是清楚的，也能夠進行簡單對話，接下來在長庚醫療團隊的專業評估下，將進行相關的手術，很抱歉手術的內容暫時無法跟大家說明，後續林志穎也會需要一些時間修復與靜養。

由於林志穎目前的身體狀況仍然無法完整拼湊意外發生的經過，所以要等狀況穩定再與相關單位進行說明，林家人期盼外界不要再繼續討論和發布不實的臆測，也再度感謝救林志穎的英雄們，等他的身體狀況穩定，家屬會親自拜訪道謝。