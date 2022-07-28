亞太青年協會今日舉辦營隊，基隆市長參選人蔡適應擔任講師，他提及，北北基桃是整合式的都市及產業廊帶，可以透過交通建設，讓「都市」與「年輕人」減壓，縮小城鄉差距、減輕房價負擔。

蔡適應表示，他學生時期就讀東海大學政治系國際關係組，曾想擔任外交官，選修西班牙文和法文，後來因為參與學生運動，種下日後對於公共事務的興趣；因此在退伍後，投身立委助理工作，並持續精進專業學識，以基隆城市發展為題撰寫論文，陸續取得淡江大學戰略所碩士、台北大學都市計劃博士學位。

針對北台灣的產業發展及未來願景，蔡適應認為，國際上的產業帶，已變成都市化廊帶，不會侷限在單一城市，而是伴隨交通和科技，帶動郊區發展，整合成為一條產業廊帶。如北北基桃作為一個整合區域，以台北市為核心，分為空港與海港，應該需要兩條捷運連接，目前桃園機場捷運就是以此基準設計，未來基隆捷運就是連結海港。

蔡適應說，內湖科技園區沒有工廠，但台灣各大企業總部，以及營運總部、財務中心都集中於此，衍生塞車問題，必須設法透過交通建設減壓，如捷運或公車，未來基隆捷運會和汐止民生線整合，作為內湖、南港、汐止的產業廊帶延伸。

蔡適應提及，要把年輕人留城市，最重要的是減輕房屋購買的負擔比例，目前台北市房價高，年輕人已幾乎無法負擔，會到鄰近城市尋求落腳處。以台北市為界，分成東西兩邊，西區的發展會逐漸往桃園；東邊則從內湖一路延伸至南港、汐止、基隆，房價相對便宜，交通也算方便，北北基桃生活圈要透過交通規劃，減少青年生活負擔，進一步縮減城鄉差距。