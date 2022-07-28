2015年台南市政府為鐵路地下化興建工程，陳送2件都市計畫主要計畫個案變更案，報經內政部核定，蘇俊文等人不服提起行政訴訟，最高行政法院駁回上訴，認定變更計畫案沒有利益衡量瑕疵等違法，核定處分無誤，全案確定。

經內政部核定後，台南市政府公告從2016年9月21日發布實施生效的都市計畫主要計畫變更案，包括變更台南市主要計畫（配合台南市區鐵路地下化計畫）案，及變更台南市主要計畫（配合台南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案。

蘇俊文等人不服提告遭高雄高等行政法院駁回，上訴後，最高行政法院認為，變更計畫案已衡量鐵路地下化工程用地係儘先利用適當之公有土地，鐵路線型配置方案所涉及鐵路兩側土地徵收、民房拆遷範圍，核定案較原軌案影響較低。

合議庭指出，鐵路地下化工程改建完成後，以地下層作為鐵路軌道使用，對紓解臺南市區交通與塑造市中心意象，具有效益，符合台南市長期發展願景所需等各面向公私利益，因此駁回蘇等人的上訴確定。