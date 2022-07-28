美國「有線電視新聞網」（CNN）27日報導，猴痘（monkeypox）疫情持續於全球爆發，絕大多數確診病例是男同性戀、雙性戀或其他曾與男性發生過性行為的男性；世界衛生組織（WHO）秘書長已呼籲，這類族群應減少性伴侶的數量，以降低感染風險、防止疫情擴散。

根據報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日表示，若全球各國、不同族群與個人，都針對猴痘疫情時刻提醒自己、正視風險，並採取對截斷傳播、保護易感染人群有所必要的措施，則該疾病仍然能夠阻止。

譚德塞特別指出，針對會與其他男性發生性行為的男性，他建議這些人減少性伴侶的數量、重新考慮是否與新伴侶發生性行為，或是否進一步與任何人發展新關係等。

不過譚德塞也表示，雖然各國須確保前述族群採取進一步的防範措施，但也應同時注意維護人權，因為「汙名化和歧視可能與任何病毒一樣危險」。美國疾病管制暨預防中心（CDC）負責處理猴痘事務的官員卡拉基斯（Demetre C. Daskalakis）告訴CNN，猴痘並不被認為是一種性病，但美國大多數確診者都報告了某種程度的性接觸。

科學家已警告，猴痘的主要傳染途徑為透過皮膚接觸，但任何與確診者衣物、寢具等物品接觸過的人，無論性取向為何，都存在被傳染的風險。

CNN指出，譚德塞此次的發言相對直接，世衛和美CDC雖也曾呼籲會與其他男性發生性行為的男性減少性伴侶數量，但所使用的言語較為溫和。