國家科學及技術委員會指出，2022Bio Asia亞洲生技大展於7月28日至31日在南港展覽館盛大展開，本次大會主題為「連接亞洲生醫價值鏈—深入探討創新、供應、投資等趨勢、合作及商機」，目標向國際展現台灣生技產業的研究成果。

本次以「智慧健康」、「精準醫療」及「再生醫療」三大主題，整合我國頂尖學術機構、科學園區及新創共163攤、188件技術進行展出。同時，為強化我國與亞太國家在精準健康產業的交流合作，更邀請到星、日、泰指標智慧醫院代表與我國醫院、產業互動分享，以利台灣BIO-ICT智慧醫療產業對接國際。

國科會指出，疫情改變全人類的生活，高齡化社會下的醫療需求更是各國迫切需要解決的問題，而推動醫院智慧化、臨床決策、遠距照護等智慧醫療便是重點項目，我國擁有全球頂尖的醫療水平與電子製造技術，跨域整合推動「精準健康」產業發展，是台灣具備競爭優勢的下一個藍海市場。

精準健康產業屬於跨域整合，是相當艱困的工作，需要不同專業發揮所長，也需要法規、制度支持，為此國科會以國家整體發展高度，協調各部會共同推動台灣科技發展及產業創新。在過去基礎科研、產學合作的成果下，進一步推動跨院驗證、打造國際級場域，並最終創造國際輸出商機，期盼匯集產官學界能量，打造下一個護國神山產業。

今年Bio Asia大會共有超過700個攤位，國科會也以科研產業化平台、三大科學園區及生醫新創區進行展出，包括台灣大學、成功大學、陽明交大等7個平台、31校聯合展出在生醫領域產學合作的研究成果；三大園區與國研院儀科中心則匯集我國生醫科技廠商的技術亮點，此外，新創區則是國科會補助計畫衍生新創團隊，例如防疫科學研究中心的尖端產品與技術展出。

各單位亮點技術包括台灣大學研發的「創新人工智慧胰臟癌輔助偵測系統」，透過AI自動偵測辨識胰臟癌位置、加速治療時間；新竹科學園區世延生醫的「口腔癌快速檢測試片組」，以唾液為檢體，非侵入性方式採樣方便，快速判斷口腔癌並進行防治。

此外，為進一步與國際市場對接合作，同日特別舉辦「亞太精準健康交流高峰論壇」（Asia-Pacific Precision Health Summit）」，邀請3位國際智慧醫療專家，包括新加坡最大的醫療保健集團SingHealth執行長LEE Chien Earn、日本京都大學附設醫院的資訊長Tomohiro Kuroda、泰國國家衛生部的委員Pongtorn Kietdumrongwong，分別以智慧健康、數位醫療及智慧醫療生態系為題線上分享，台灣方更邀請到生物產業發展協會李鍾熙榮譽理事長、台大醫院吳明賢院長及廣達電腦的張嘉淵技術長，聚焦精準健康產業發展策略進行討論，期能激盪新火花、搭建國際級交流平台，促成跨域合作。

後續4天展期國科會亦安排多項技術發表會，將有生科領域的產學合作計畫及園區廠商、新創團隊與全球分享台灣在生物醫療上的最新技術與成果，每一天的活動都精彩可期，不容錯過。

未來國科會也將以強化精準醫療的發展為目標，持續支持我國醫療院所、產業與生醫新創，整合跨界資源，發展完整的智慧醫療解決方案並鏈結國際渠道，助力台灣生醫產業搶占全球精準健康市場，並落實2030全齡健康智慧國家的願景。