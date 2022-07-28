經濟部技術處因應精準健康需求，以科技專案支持工研院積極研發新藥與智慧醫電，在28日開幕的「2022BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會」工研院專館就展出六大亮點技術，包含：毒殺癌細胞的效果提升數倍以上的抗癌新藥；不必等數星期、只需30分鐘即能生產出細胞組織層片，投入細胞治療的醫材系統；還有可望是國內第一台、不到1公斤的「可攜式電阻抗成像系統」，輕鬆檢查肺部「動態」功能影像。期盼藉此助攻我國生醫研發實力更上層樓，掌握全球精準健康新商機。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，經濟部技術處持續以科技專案推動工研院深耕新穎生醫科技的研發，力求治療更有效、使用更便利、功能更齊全，帶動國內生醫產業研發能量提升，並持續串聯產業上中下游，跨域整合打造創新生醫科技，投入新藍海市場。今年工研院在生技展鎖定精準健康領域，以「多、變、力」為主軸，展出六大亮點技術。

在多功能方面，「止漏抗沾黏雙效貼片」突破傳統，一面防滲漏、一面防沾黏，還能透過UV光照射增加貼附力。「可攜式電阻抗成像系統」針對傳統胸部X光機僅能在醫療場域中使用與提供結構影像資訊的限制，在機身輕，攜帶方便又無輻射負擔下，可進一步看到動態的肺部功能影像。在變化方面，「細胞組織層片生醫材料整合系統」主打只要30分鐘，細胞混合液即可「變身」成為果凍狀的細胞組織層片，且能馬上可用於治療。

「眼科藥物技術平台」從藥物合成、配方設計、藥效、藥動、毒理、藥物試製、藥品優良製造作業規範（Good Manufacturing Practice；GMP）生產等，均可提供業者客製化的研發。在效力方面，「ITRI-501，抗TIGIT抗體新藥用於實體腫瘤治療」可提高毒殺惡性腫瘤的效果數倍以上，治療效果更好。另外，「Bugu-M幫助記憶天然產品」則是天然複方植物萃取物，超前部署協助民眾預防與緩解認知障礙。