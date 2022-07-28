台新銀行公益慈善基金會聯合8家單位主辦的「您的一票，決定愛的力量」，於7月27日舉行「第12屆成果發表暨第13屆啟始典禮」，以沉浸式體驗感受團體提案執行成果，包含溪水藝術關懷發展協會培育盲生演奏彈唱、新北市自閉症協進會星兒學員現煮咖啡以及愛盲基金會學員為貴賓製作專屬點字名片，會中除宣佈第13屆「您的一票，決定愛的力量」起跑外，今年與時報金犢獎合作，以「認真 永續」為題徵選主視覺，現場邀獲獎同學揭曉設計成果，鼓勵青年關注公益。

台新銀行公益慈善基金會攜手時報金犢獎，大手拉小手共創第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動主視覺。（圖/台新銀行公益慈善基金會提供）

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，今年欣逢台新30周年，除堅定深耕台灣、永續經營的理念，對於社會關懷則持續以創新思維，運用現代科技做公益，隨後宣布第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動於8月將開放提案，盼帶動社福與環境共生、與弱勢共好。

台新以「認真 永續」主軸帶動中小社福與國際接軌，落實聯合國永續發展目標(SDGs)，透過「微光課程」培力永續觀念，並和社會企業─綠色冀泉合作，推出「公益植樹共好計畫」，攜12家社福導入「育苗換金」模式，讓育苗種樹不僅環保減碳，在解決企業公務碳排同時，還為弱勢團體創造收入，啟動環境永續及經濟循環，成為台新ESG的經典範例，今年亦通過英國社會影響力認證，獲得SROI社會投資報酬率6.81數值，即代表台新投入1元將產生6.81元的社會影響力。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍認為，互助精神凸顯台灣人重視社會關懷，而台新凝聚各界一致的公益目標，以最好的愛作為承先啟後的契機。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋表示，藉由愛的力量平台，看見許多中小社福的需求，亦讓善款有效回饋社會，普利群生。众社會企業創辦人林崇偉教授提倡，面對後疫情時代，團體可運用新的科技服務，協助弱勢積極參與社會，享受不同的生命體驗。研華文教基金會總監米君儒則指出，文化教育需要長遠的累積，更是促使社會進步「永遠的過程」，欽佩為信念辛苦奮鬥的公益團隊。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲鼓勵年輕社企參賽投件，為社會弱勢及環境保護做出貢獻，創造更多善循環。老人福祉協會理事長韓春菊提倡高齡長者應藉生活功能的訓練及輔具協助，打造理想的自立生活，避免過度照顧導致「廢用性失能」。國立中央大學公益傳播中心主任沈建文期待青年善用影片媒體創作，紀錄公益團體的社會影響力，獲獎作品將收錄於年度出版書籍及台灣影響力資料庫。中華電信基金會則主張，協助偏鄉建置數位學習環境外，亦支持地方創生及關注環境永續，將致力開創運用數位科技的更多可能。

愛的力量視覺設計聚焦金犢

台新銀行公益慈善基金會深耕校園多年，盼將永續觀念帶給下一代，今年與定位為青年創意奧斯卡獎的「時報金犢獎」合作，以「認真 永續」為創作主題，徵選第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動主視覺，此次全球共計756件作品參加徵選，其中190件作品入圍(台灣作品92件，大陸98件)，經複決賽後選出台灣組前3名以及優勝5名，大陸組前3名，最終合併評選大獎，金、銀、銅犢獎皆由台灣組作品囊括，銅犢獎文化大學黃芯芫認為獲獎即肯定，對於未來設計作品會更有信心，銀犢獎玄奘大學范瑜庭提及在學習設計的過程中，有老師及父母支持就是最好的動力，金犢獎嶺東科技大學林昊萱則表示透過老師專業指導以不斷調整設計，最終獲得佳績，得獎作品由邁肯行銷傳播集團團隊潤飾，現場由邁肯董事長張志浩，同時也是本屆金犢獎評審主席，於會場上與同學分享設計修調的過程，未來將運用至各式宣傳管道，入圍獲獎的優秀作品於台新金控大樓外牆窗貼展示。

8/15-8/31開放提案

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮，頒發感謝狀予金犢獎獲獎同學們。（圖/台新銀行公益慈善基金會提供）

第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動自8月15日起開放各界公益團體及個人上網提案，活動分三階段：團體提案日期(2022/08/15~31)、邀請民眾上網投票(2022/11/01~30)及團體執行提案(2023/1/1~2023/11/30)。本屆提案總共分六大領域，「社會福利」領域有10萬元、25萬元及50萬元三組，其他領域包含「文化教育」、「數位學習」、「社會企業」、「復能自立」及「公益傳播」領域等獎項。提案單位可依自身提案規模及受惠對象，選擇合適的報名組別，但每家僅能報名一個提案，最後依據民眾投票票數結果高低，決定公益基金捐贈對象。詳情請參考「您的一票，決定愛的力量」網站。