明華園總團大戲《么嘍正傳》，將於30、31日在屏東藝術館登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

明華園總團大戲《么嘍正傳》，將於30、31日在屏東藝術館登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

明華園總團大戲《么嘍正傳》，將於30、31日在屏東藝術館登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

今年3月，明華園在劇團發源地屏東公演六堆歷史大戲《步月‧火燒》造成轟動，戲迷紛喊看不過癮，為此，總團當家台柱孫翠鳳再帶來20年磨一劍的傳承大戲《么嘍正傳》，將於30、31日在屏東藝術館登場，觀眾準備手刀搶票。

屏縣府指出，年初與明華園總團合作的《步月‧火燒》大成功，鄉親看得如癡如醉、感動不已，對六堆客家的歷史脈絡有了更深入的了解，但同時也稱只有一齣戲看得不過癮，為此，明華園總團決定再回饋鄉親，將由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國創作的《么嘍正傳》搬回屏東演出。

縣府表示，《么嘍正傳》是9年前陳勝國為提拔新生代演員，所量身打造的青春劇作，戲中每個小角色都有自己的故事，而此次因是回故鄉演出，當家台柱孫翠鳳首次擔綱反派男主角，除將最特別的一次獻給故鄉外，也為提攜後輩。

陳勝福說，明華園用20年磨一劍做傳承培養青年人才，如今這把劍越磨越利，開始綻放光芒，《么嘍正傳》首部曲是明華園總團這個近百年老字號，展現傳承軟實力的代表作。

孫翠鳳說，難得演反派，還是這麼強大的大佬級人物，覺得很過癮，重點是能藉此把這麼多優秀的年輕演員提攜上來，對傳統戲劇的未來發展是件好事。她相信，她與年輕演員在台上飆戲所激起的火花，會讓大家看得很入戲。

明華園為給故鄉最堅強的陣容，將國家劇院級的重裝設備全部搬進屏東演藝廳，演員更是一時之選，包括孫翠鳳的大女兒陳昭婷挑戰一人分飾兩角，是外號「天蠍」的女強人四寨主，也是單純可愛的一縷幽魂「粉腸」。縣府文化處強調，《么嘍正傳》為2022屏東戲劇節壓軸強檔，喜愛明華園的觀眾千萬別錯過。