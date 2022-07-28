民進黨立委蔡易餘表示返國後將掃墓祭祖。（蔡易餘提供／廖素慧嘉市傳真）

劉姓地主控訴民進黨籍立委蔡易餘祖父蔡長銘墓地蓋在他家的地上，打官司要求遷墳還地及賠償，一審判蔡家敗訴，二審逆轉判決蔡家勝訴確定，蔡易餘隔海表示，他正在德國考察，返台後將與家人掃墓祭祖、整理墓園。

2019年10月間有周刊爆料，蔡易餘祖父蔡長銘葬在嘉義縣竹崎鄉的墓地，是劉家人的土地，一占就是20多年，此墳占地約50坪，長期北漂的劉姓地主返鄉後知悉自家土地被侵占，拿出土地權狀及地籍謄本，向法院提出拆墓還地訴訟。

劉姓地主主張該土地於50多年前即登記在其父親及大伯、二伯的外下，蔡啟芳宣稱與其祖父簽約，不合法，因這塊土地位處偏郊荒嶺，他近幾年遷居回嘉義後，才發現被蓋了「蔡長銘之墓」，提訴請求拆除及返還不當得利。

蔡啟芳則提出土地使用同意書、收據、委託書等，並有證人證稱劉姓地主的祖父曾說過以1坪2萬元，共300萬元賣150坪土地給蔡啟芳。

嘉義地方法院簡易庭法官去年2月採認劉姓地主的說法，判蔡啟芳等人應拆除墓園、返還土地，連帶賠償6987元，蔡啟芳不服提起上訴，地院二審開合議庭卻採信採蔡啟芳的證述，判決蔡啟芳勝訴。此案不得上訴。

蔡易餘表示，這件產權糾紛是因劉先生不承認其祖父的地上永久使用權買賣契約，並將他阿公蔡長銘的墓園整個封起來，且墓園疑被破壞，這幾年來家族無法掃墓，深感遺憾，德國考察行程結束後返國，將與家人整理墓園，掃墓祭祖。