一名準新娘日前上網控訴，交往多年的未婚夫居然背著她偷吃，還用兩人的共同存款養小三，甚至化妝品、保養品都一手包辦。這名準新娘悲慘的經驗讓許多人看了忿忿不平，不過也意外釣出一票女網友留言「認親」，懷疑這名惡劣的未婚夫，就是自己曾碰過的劈腿渣男。

原PO日前在《Dcard》上發文表示，和台韓混血的未婚夫交往已經5年，期間感情相當穩定，鮮少有過爭執，近幾個月發現未婚夫會特地出門講電話，基於信任並沒有過問，不過上周她意外發現，「共同的帳戶少了一筆不小的金額，錢一直都是歸他管的，我偶爾才會確認金額，我問他怎麼少了這麼多，他說是他韓國那邊的家出了一些狀況」。

原PO一聽，趕緊傳訊息關心未來婆婆，直說有什麼困難都可以提出來，她願意提供協助，沒想到未來婆婆的反應茫然，一點都不明白原PO在說什麼，這一瞬間才讓她恍然大悟，未婚夫勢必撒了一個天大的謊言。

靠著第六感，原PO很快地就找出蛛絲馬跡，發現未婚夫的通話記錄裡面，頻繁地出現「草莓符號」，一看訊息內容更是讓原PO大驚失色，原來未婚夫不僅長期出軌，甚至還用兩人的共同存款供養小三，一手包辦對方的吃喝玩樂、化妝品、保養品，讓原PO感到非常崩潰，忍不住質問自己，「我真的有認識過他嗎」。

貼文曝光後，引來許多網友安慰，但還有一票女網友深有所感，懷疑原PO的未婚夫就是自己曾遇過的劈腿渣男，女網友們紛紛留下線索相認，「你男友姓『安』嗎？之前在交友軟體遇到台韓混血的男生，到處加女生要裸照」、「台大的嗎？」、「姓『安』的這個男生，眼睛很大嗎？我怎麼覺得這個背景很熟悉」、「台大有練肌肉？」、「安是游泳的嗎」、「熱愛高爾夫球？」原PO也回應，「不姓安耶…但也是一個蠻特別的姓氏」。