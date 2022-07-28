59歲丁先生為工地板模工，因血尿在台中榮總檢查出膀胱癌3期；69歲的鄭先生也因血尿數月檢查出膀胱癌3期，兩人都施打前導化療後接受達文西機械手臂膀胱根除及人工膀胱重建手術，術後膀胱復健期約3個月，丁先生順利重返職場、鄭先生也能與家人一同出遊享受退休生活。

台中榮總泌尿外科自1998年楊啟瑞主任以來，在膀胱癌治療從門診、化療、手術、臨床試驗乃至術後照護，皆是由泌尿外科團隊進行整合式治療照護模式，此模式的優勢是可詳細掌握病人疾病進程及對治療耐受程度，進而調整治療走向。

台中榮總泌尿外科醫師楊晨洸指出，近三年來，中榮泌尿腫瘤團隊治療第二、三期的膀胱癌且適合做前導化療者，皆先予以鉑金類化療治療，此項治療能使病人病理期數下降至一期或無殘存腫瘤。

楊晨洸說，近期的膀胱癌病患中，所有接受前導化療者，皆有進行人工膀胱重建，早期膀胱切除後尿路重建大多以肚皮式造瘻口為主，對身體外觀是一大改變，人工膀胱除了可維持其自我解尿，且身體外觀及生活品質不受到影響，更可恢復以往工作及生活。

近期在手術後快速恢復團隊全程參與及照護下，使得整體人工膀胱術後住院天數減少將近一周，術後30天內併發症也大幅下降，此外門診亦有膀胱癌照護團隊，在醫師、腫瘤個管師及護理師一同協助之下，加速病患術後恢復及適應人工膀胱的功能。