民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風暴，涉嫌抄襲對象余正煌昨(27日)發聲明自清，律師還舉出新竹市前市長許明財學歷錯字「多明尼克肯」的國民黨網頁來源。媒體人朱凱翔今(28日)在中天《大新聞大爆卦》節目中妙喻，有如電影《賭神》的500副牌假動作及《食神》的撒尿牛丸，讓林智堅無可辯駁一槍斃命，「沒想到國民黨廢了這麼多年，竟然在8年之前就埋下了這個地雷把林智堅炸得粉身碎骨」。

主持人李珮瑄問，怎麼看上午林智堅方與下午余正煌方記者會？朱凱翔說，林智堅犯了一個最嚴重的錯誤，或說他不得不這樣做，就是「為什麼昨天台大的學倫會你不出席呢？你對外想要形塑的是，蘇宏達對你並不公正，所以你不想去」。

朱凱翔指出，「但稍微有點概念、有點學術經驗的人都知道，當你進到學倫會，審查委員問你『你這段寫的是什麼意思？你這段統計當時怎麼做出來的？』林智堅能夠回答嗎？林智堅回答不出來啊！所以他沒辦法去，因為他不敢去，所以只好花幾天時間鋪陳蘇宏達是藍的，所以他不能去；可是對一般民眾來說，就算他是藍的，你坦蕩蕩理直氣壯，你就去那邊把話跟所有委員說清楚講明白，這件事有什麼困難的？」

「當余正煌出來，委任律師清楚交代了為什麼寫成『多明尼克肯』的時候，這一局就結束了！」朱凱翔強調，「這是我近年看過最傳奇的政治上的橋段，這真的太扯了啊！《賭神》當年在500副牌裡加了摸戒指的小動作，就噱到了陳金城這個老狐狸；沒想到國民黨廢了這麼多年，竟然在8年之前就埋下了這個地雷，當年贏不了林智堅，竟然8年之後把林智堅炸得粉身碎骨，還連帶拉了鄭文燦跟柯建銘陪葬啊！」

朱凱翔說，「真的忍不住想要講這個故事，真是太不可思議了，當時是剝雞（黃揚明）說到2014年國民黨新竹市長許明財，寫的學歷是『多明尼克』大學，或翻成『多明尼肯』大學，但當時林智堅跟余正煌都把它寫成『多明尼克肯』；要嘛就『多明尼克』，要嘛就『多明尼肯』，沒有混在一起做成撒尿牛丸（電影《食神》台詞）『多明尼克肯』的嘛！林智堅說引述競選公報，但競選公報寫的是對的！」

「這是雙重錯誤，加上兩個人都錯一樣的，就一定是拷貝嘛，就一定是複製貼上嘛。」朱凱翔表示，總之抄襲這件事，兩個人已經連結在一起了，至於誰抄誰的，後面還會有辯駁攻防，但無論如何就是抄襲。「結果昨天余正煌的律師站出來說明，8年前國民黨的官方網頁上，有一個介紹黨籍候選人的選舉專區，把許明財的學歷寫成『多明尼克肯』，這是一個長草的網頁啊，國民黨自己的人都不點的，這種事情只有余正煌能交代啊！結果我上那個網頁，還是『多明尼克肯』！」所以他覺得，林智堅現在所有的做法，都是困獸之鬥；而國民黨則應該把矛頭指向陳明通了。