延續6月升息3碼，美國聯準會（Fed）在本次7月亦升息3碼，將基準利率升至2.25％-2.50％目標區間，由於本次決議符合市場預期，市場也多已反應，故在決議後美股也隨之拉升，頗有短期利空出盡的意味。觀察這次聲明，比較大的變化在於聯準會對於後續是否再強力升息，態度有了初步的轉變，未來升息步調將取決於經濟數據的表現。

換言之，雖然烏俄戰爭持續進行，但範圍已縮小，近期原物料（原油、銅等）價格滑落，而貨櫃運價也強勢不再，最主要多數成熟國家PMI也開始放緩，上述種種皆顯示通膨有轉弱的跡象。

對應到台股，凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）預定基金經理人施政廷表示，今年上半年市場對於半導體庫存調整在股價上已有相當程度的反應，台股本益比評價目前已來到約11倍的水準，屬過去五年間低點。雖然經濟基本面仍在下行循環，但市場對於通膨與升息的反應已利空鈍化，而國安基金宣告進場也有利維繫市場信心。施政廷建議，在大環境升息趨勢不變的情況下，市場呈現震盪格局的機率仍高，為分散風險提升投資效率，現在正是以好的高股息ETF策略，開始逢低進場分批布局的好時機。