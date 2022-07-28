BTS在全球享有超高人氣。（摘自官方臉書）

韓國天團「防彈少年團」（BTS）在團綜《IN THE SOOP BTS Ver.》第2季住過的超級豪宅，8月2日將在Airbnb上開放申請入住資格，這棟位在韓國平昌的房源不只是BTS成員們休養生息的空間，現在A.R.M.Y（官方粉絲名稱）們也有機會享受和7名成員一樣的生活休閒，不過全世界只有2個人可以體驗。

節目中，成員們在這棟房子裡展現了各式各樣的休閒娛樂。入住該豪宅的超級幸運粉絲，將能享受跟BTS同款的娛樂體驗，直接拉近與偶像的距離，可以和隊長RM一樣在書房裡讀書當文青，或像大哥Jin躺在獨角獸泳圈上享受泳池時光，此外，也可以學SUGA彈吉他尋找音樂靈感，模仿j-hope自拍，或學V享受繪畫樂趣 。而熱愛運動的A.R.M.Y也別擔心，可以跟Jimin一樣重訓，像Jung Kook一樣在彈簧床上跳到嗨，甚至像Jung Kook的愛犬Bam在籃球場上展現最帥運球身姿。

為了呼應BTS共「7」名成員，幸運的粉絲只要7美元（約210台幣），就可以在8月29日入住一晚 ，盡情使用包括節目中出現過的相同傢俱和設施，親身實際體驗BTS的生活方式；卡拉OK機、音響系統和所有BTS熱門曲目和專輯，包括《Permission to Dance》、《Butter》和最新發行的《Proof》等，輕鬆在房內K歌嗨整晚；還有特別精心製作的料理，像是被BTS認證「全宇宙中最好吃」的炭烤韓國牛肉，以及辣炒年糕和燉年糕，還有只在HYBE INSIGHT博物館獨賣的Bang ＆ Bakers蛋塔。

A.R.M.Y們可以在台灣時間下周二（8月2日）上午10點申請預訂此住宿，入住者需自行安排往返韓國平昌的交通方式，從KTX平昌站到IN THE SOOP BTS豪宅的20分鐘路程則有專屬接駁車服務，現階段住宿只能預定一晚，不過未來住在附近其他房源的旅人們也將有機會參觀BTS在節目中住過的豪宅。